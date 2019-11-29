15 Сентября 2020
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Общество В России
храм церковь молитва прихожане рпц православие икона монастырь (2019) | Фото:spastv.ru

67% россиян считают себя православными, поститься будет только 9% из них

67% россиян относят себя к православным, но соблюдать рождественский пост собираются только 9% из них. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Социологи отмечают, что женщины чаще считают себя православными (74% опрошенных дам). 83% последователей православия с разной регулярностью ходят в церковь. Не посещают храм 17% православных, чаще — мужчины (26%) и жители сёл (21%).

Наряду с этим треть последователей православия в разной степени соблюдают православные посты (30%), что на 5 п.п. больше, чем полгода назад (25%). В их числе 15% опрошенных говорят, что соблюдают только Великий православный пост, 14% — что соблюдают большинство постов, но не все. Еще 2% заявили, что строго соблюдают каждый пост. Не соблюдают постов 69% православных, однако эта доля снизилась с марта 2019 г. на 6 п.п.

О Рождественском посте знают или слышали 85% православных россиян, однако назвали конкретную дату начала поста треть опрошенных (30%), в их числе правильную дату (28 ноября) указали только 7% респондентов.

Рождественский пост ассоциируется у россиян прежде всего с ограничениями в еде, алкоголе (14%), духовным воздержанием и самосовершенствованием (11%), а также самим праздником Рождества (10%). Еще 7% говорят в связи с началом Рождественского поста о положительных эмоциях — радости, счастья, 6% — об ассоциациях с большим великим праздником и подготовкой к нему.

Соблюдать рождественский пост с 28 ноября по 6 января планируют 9% последователей православия, чаще — жители городов-миллионников (16%). Четверть опрошенных пока не определились в этом вопросе (25%), преимущественно молодежь 18-24 лет (36%) и 25-34 лет (30%), а также жители сёл (35%). При этом 64% православных россиян не планируют соблюдать Рождественский пост, чаще — мужчины (70%), респонденты 35-44 лет (68%), а также жители двух столиц (80%) и городов с населением от 500 до 950 тыс. чел. (70%).

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67% россиян считают себя православными, поститься будет только 9% из них

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Теги: россияне, православие, опрос, рождественский пост



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