Миллиардеры из списка Forbes готовы предложить Минфину проекты на 70 трлн

Владельцы российских крупнейших компаний, а также миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты 70 трлн рублей при условии стабилизации условий ведения бизнеса в стране.

Об этом, как пишут "Известия", сообщил заместитель министра финансов Андрей Иванов на заседании Совета Федерации.

Он заявил, что миллиардеров опросили на перспективу при подготовке законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" (СЗПК).

Цель законопроекта - гарантировать для инвесторов неизменность условий ведения бизнеса, особенно фискальных.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства.

По ее словам, дела у предпринимателей обстоят не лучшим образом. При этом, если и браться за изменение налоговых правил, то действовать нужно разумно и взвешенно. В будущем эти решения отразятся на деловом и инвестиционном климате России, отметила Матвиенко.

Как сообщалось ранее, малый и средний бизнес в России приблизился к состоянию стагнации.