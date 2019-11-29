15 Сентября 2020
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строительный кран (2015) | Фото:http://www.ntagil.org/

В Арзамасе упавшая стрела строительного крана оторвала руку рабочему

В Арзамасе СКР возбудил уголовное дело из-за несчастного случая, произошедшего на стройке на ул. Молокозаводской. Там строителю оторвало руку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижегородского СУ СКР.

По версии следствия, несчастный случай произошел во время разгрузки строийматериалов с применением стрелового крана. Оборвался трос и упала стрела крана, в результате пострадал рабочий, стоявший в кузове грузового автомобиля. "57-летний пострадавший, у которого произошла травматическая ампутация руки, доставлен в городскую больницу", - сообщили в СКР.

Следователи назначили экспертизы и изъяли необходимую документацию у подрядчика.

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В Арзамасе упавшая стрела строительного крана оторвала руку рабочему

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Теги: арзамас, строительный кран, стрела, ампутация



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