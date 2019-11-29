В Челябинске многодетные семьи, получившие участки без газа, воды и дорог, готовы выйти на митинг

В Челябинске многодетные семьи готовы выйти на митинг. 102 семьи получили бесплатные земельные участки в поселке Развязка, где нет инженерной инфраструктуры, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2016 году они уже выходили на митинг в центре города из-за того, что им выдали земельные участки на болоте. Тогда прокуратура потребовала от мэрии предоставить семьям другие участки. Однако новые земли им дали в поселке Развязка микрорайона Чурилово, где нет инженерной инфраструктуры. 64 земельных участка были предоставлены льготным категориям и 102 участка – многодетным семьям.

Представители инициативной группы обратились к депутату Госдумы Виталию Пашину.

"Там строиться невозможно! Нет инженерной инфраструктуры: газа, воды, дорог. Это просто издевательство над многодетными родителями, которые тратят своё время, нервы, требуют то, что им положено по закону и обещано президентом. При этом "Челябинскгоргаз" подтвердил техническую возможность подключения к сетям газоснабжения. Взял это обращение на личный контроль", – сообщил он.

По словам депутата, многодетные семьи требуют газифицировать поселок, ускорить планировку территории и проведение работ для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В случае невыполнения их требований они готовы снова выйти на митинг и обратиться в прокуратуру.