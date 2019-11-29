В Челябинске обсудили проблемы мониторинга реализации национальных проектов

28 ноября в Челябинске прошла стратегическая сессия, в ходе которой участники обсудили проблемы мониторинга хода реализации национальных проектов на местах. Среди присутствовавших сегодня на мероприятии были Дмитрий Зайцев, аудитор Счетной палаты России, член рабочей группы при Правительстве по реализации нацпроектов, чиновники администрации и правительства Челябинской области, специалисты региональной Контрольно-счетной палаты и других ведомств, передает корреспондент Накануне.RU.

Само мероприятие после открытия разделилось на несколько тематических площадок, где обсуждались наиболее актуальные проблемы, в том числе заложенные в нацпроектах образца 2018 года. От экологии и дорог до темпов жилищного строительства. Не секрет, что во многих субъектах региональные власти, а вслед за ними и "муниципалы" испытывают немалые сложности, связанные просто даже с началом работ по нацпроектам. Чиновники федерального центра зачастую не понимают, что происходит на местах, плюс традиционная любовь регионалов к бравурным отчетам и радужным планам, а по факту реализация нацпроектов во многих территориях превращается едва ли не в фарс.

Собственно, сегодня о необходимости нормального проектного подхода в решении задач говорил и приехавший московский аудитор Дмитрий Зайцев. Он похвалил создание особого проектного офиса в структуре южноуральского правительства, нацеленного на решение практических задач и обладающего в той или иной степени некоей независимостью. Правда, как это будет выглядеть на практике, пока доподлинно неизвестно, но шаг, как отметил Зайцев, сделан в правильном направлении.

Московский аудитор также предостерег региональных чиновников (не только челябинских) от излишнего оптимизма, заявив, что, возможно, пока не пройдена половина из намеченных мероприятий по нацпроектам со сроком завершения в 2024 году, имеет смысл сегодня корректировать планы и прогнозы. Чтобы не попасть потом в глупую ситуацию, когда в регионах не могут полноценно освоить выделяемые федеральным центром деньги. Впрочем, опять неизвестно, готовы ли чиновники на местах исповедовать более рациональный подход и в случае нужды умерить собственные аппетиты? Именно для контроля за ситуацией, по словам Зайцева, и необходимо выстроить на местах эффективную систему мониторинга, которая будет наполнена реальными цифрами и показателями.

Напомним, что буквально в последние дни глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своих выступлениях разразился очередной порцией критики в адрес хода реализации национальных проектов. По мнению Кудрина, на сегодняшний момент, то есть до конца года, регионы так и не смогут потратить порядка 1 трлн руб. средств, предназначенных на эти цели. Ранее президент Владимир Путин смягчил нормы бюджетного законодательства, что позволит перенести остатки неизрасходованных средств от 2019 года на год будущий. Как бывает в последнее время, с мнением Кудрина не согласились первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, а также министр экономического развития Максим Орешкин. Хотя и они вынуждены были признать в целом невысокий уровень освоения гигантских бюджетных средств на национальные проекты.