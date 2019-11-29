15 Сентября 2020
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Общество В России
Закладка камня НИИ ОММ, медицинский кластер в Академический районе, Вероника Скворцова (2018) | Фото: Накануне.RU

Скворцова назвала российское здравоохранение "одним из эталонных" в мире

Российская модель системы здравоохранения - одна из эталонных по сравнению с другими странами, сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Х Всероссийском конгрессе пациентов.
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"Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире", - цитирует министра ТАСС.

Скворцова отметила, что в России существует большое количество недочетов, но они являются локальными и возникают из-за недоработки на местах конкретных врачей или чиновников. Как указала министр, в стране 75 тыс. объектов в системе здравоохранения и 2,5 млн специалистов. По ее словам, Россия является единственной страной, где есть бесплатный вызов врача на дом.

Министр пояснила, что в других странах мира пациенты ожидают МРТ и КТ по бесплатным программа более трех недель. В Великобритании, например, ожидание лечения по госпрограммам занимает шесть месяцев. В России же, по словам Скворцовой, со следующего года при подозрении на рак можно будет сделать томографию в течение недели.

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Скворцова назвала российское здравоохранение "одним из эталонных" в мире

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Теги: министерство здравоохранения, здравоохранение, эталон



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