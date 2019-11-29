В Челябинске пьяный житель ближнего зарубежья разбил стекло в здании Заксобрания области

В Челябинске пьяный 23-летний житель ближнего зарубежья разбил стекло входной группы Законодательного собрания области. Мужчина задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 29 ноября. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое, также его могут привлечь к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.