В Минприроды напомнили о запрете на усыпление здоровых животных

В Министерстве природы России напомнили, что действующий закон запрещает усыплять здоровых животных, даже если альтернативой для такого животного является жизнь на улице.

При отказе от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют, следует из ответа Минприроды России на запрос замдиректора Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексея Чумакова, пишет РБК.

П. 11 ст. 16 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" гласит, что в приютах животных нельзя умерщвлять за исключением случаев наличия у них неизлечимого тяжелого заболевания, которое доставляет страдание. Иные случаи умерщвления животных не предусмотрены.

Изначально Чумаков обратился в Минюстиции России в связи со случаями преследования ветеринаров, которые отказывались усыплять здоровых животных без медицинских на то оснований. "Ветеринары, к которым приносили здоровых животных для усыпления, фактически обманывали владельцев, что усыпили животных, и находили животным новый дом", — подчеркивается в заявлении, направленном министру юстиции Александру Коновалову.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил законодательно защитить права животных, хозяева которых умерли. Сейчас таких питомцев часто усыпляют или выгоняют из дома.

"На сегодняшний день, с точки зрения российского закона, животное является имуществом, но это не просто вещь, чемодан. Поэтому, я думаю, стоит немного отрегулировать правовые основы для того, чтобы каким-то образом учитывать, что у человека, который умирает, также есть домашнее животное. И чтобы это четко было прописано: каким образом этих животных защищать. Потому что нередки случаи, когда бабушка умерла, а ее домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно. Животные - это не шкаф, не чемодан, который может полгода ждать наследников. Животные сразу нуждаются в том, чтобы найти новый дом", - приводит слова депутата Госдумы агентство "Москва".

Также депутат считает, что необходимо предоставить дополнительную защиту служебным собакам. "Эти животные должны, безусловно, иметь какие-то дополнительные гарантии защиты, потому что это наша человеческая благодарность этим животным", - пояснил он.