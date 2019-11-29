В Минприроды напомнили о запрете на усыпление здоровых животных

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
самоедская собака (2019) | Фото:Накануне.RU

В Минприроды напомнили о запрете на усыпление здоровых животных

В Министерстве природы России напомнили, что действующий закон запрещает усыплять здоровых животных, даже если альтернативой для такого животного является жизнь на улице.

При отказе от животного или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому владельцу или в приют, следует из ответа Минприроды России на запрос замдиректора Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексея Чумакова, пишет РБК.

П. 11 ст. 16 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" гласит, что в приютах животных нельзя умерщвлять за исключением случаев наличия у них неизлечимого тяжелого заболевания, которое доставляет страдание. Иные случаи умерщвления животных не предусмотрены.

Изначально Чумаков обратился в Минюстиции России в связи со случаями преследования ветеринаров, которые отказывались усыплять здоровых животных без медицинских на то оснований. "Ветеринары, к которым приносили здоровых животных для усыпления, фактически обманывали владельцев, что усыпили животных, и находили животным новый дом", — подчеркивается в заявлении, направленном министру юстиции Александру Коновалову.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил законодательно защитить права животных, хозяева которых умерли. Сейчас таких питомцев часто усыпляют или выгоняют из дома.

"На сегодняшний день, с точки зрения российского закона, животное является имуществом, но это не просто вещь, чемодан. Поэтому, я думаю, стоит немного отрегулировать правовые основы для того, чтобы каким-то образом учитывать, что у человека, который умирает, также есть домашнее животное. И чтобы это четко было прописано: каким образом этих животных защищать. Потому что нередки случаи, когда бабушка умерла, а ее домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно. Животные - это не шкаф, не чемодан, который может полгода ждать наследников. Животные сразу нуждаются в том, чтобы найти новый дом", - приводит слова депутата Госдумы агентство "Москва".

Также депутат считает, что необходимо предоставить дополнительную защиту служебным собакам. "Эти животные должны, безусловно, иметь какие-то дополнительные гарантии защиты, потому что это наша человеческая благодарность этим животным", - пояснил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минприроды напомнили о запрете на усыпление здоровых животных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минприроды, домашние животные, защита, усыпление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети