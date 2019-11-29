Не хотел идти в карцер. В Кургане несовершеннолетний мальчик будет судим за угрозы сотруднику УФСИН ложкой

В Кургане будут судить несовершеннолетнего мальчика, который угрожал сотруднику СИЗО металлической ложкой.

Инцидент произошел еще в августе этого года - 17-летний мальчик находился в СИЗО по обвинению в совершении имущественных преступлений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Юношу повели в карцер, но он, видимо, идти туда не хотел и начал угрожать сотруднику. В руке он прямым хватом держал ложку, которую использовал как оружие.

Скоро молодого человека будут судить уже за угрозу применения насилия в отношении сотрудника СИЗО.