В Кургане из-за пожара в жилой многоэтажке спасатели эвакуировали более сотни жильцов

В Кургане из-за пожара в жилом многоэтажном доме спасатели эвакуировали из квартир более 100 человек.

Инцидент произошел ночью 29 ноября в доме №28 в 1 мкр-не Заозерного жилого массива, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Информация о пожаре пришла на пульт дежурного в 4.43. Огнеборцы прибыли на место очень быстро и начали эвакуацию жильцов с 5 по 9 этаж, так как квартира полыхала на пятом этаже, а весь дым поднимался в верхние квартиры.

Сотрудники МЧС из эпицентра пожара вызволили семерых, среди них - двое детей.

Спасенных двоих детей отправили в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения средней степени тяжести".

Пожар удалось ликвидировать в 5.49. Погибших нет.