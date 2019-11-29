ДТП в Доминикане: почти все пострадавшие россияне вылетят домой через неделю

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю. Об этом сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

29 ноября будет проведена операция туристке из России, получившей наиболее тяжелое повреждение - травму позвоночника.

В этот же день из больницы будут выписаны еще трое пострадавших, пишет Regnum.

Напомним, автобус, в котором находились 60 российских туристов, столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт. Погибших нет, однако пострадавшие - их 27 - получили различные травмы.

Сообщалось, что все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, еще у 21 россиянина зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии, в которой пострадали российские туристы, виноват водитель грузовика.

В компании сообщили, что перевозивший россиян автобус был полностью технически исправен и соответствовал всем стандартам безопасности, а водитель прошел необходимое обучение.