15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
штраф за неуплату парковки, листовка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге определили семь участков, где появятся новые знаки "Остановка запрещена"

В Екатеринбурге определено еще несколько участков, где появятся новые знаки "Остановка запрещена". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Как пояснили в мэрии, специалисты МБУ "Центр организации движения" учли мнение жителей мегаполиса, неоднократно обращавшихся в администрацию Екатеринбурга с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети. В декабре 2019 года будут установлены знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" на следующих участках:

на улице Чапаева от улицы Тверитина до улицы Большакова; на улице Щорса от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта; на улице Прониной от дома №31 до дома №41; на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3б; на улице Новгородцевой во внутриквартальном проезде между домами №7 и №7б; на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами №3 и №3а до дома №3в, а также на улице Старых Большевиков во внутриквартальном проезде между домами №3а и №3д до дома №3в.

В комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

"Остановка запрещена", знак(2016)|Фото: мэрия Екатеринбурга

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения города (КСОДД). С учетом параметров транспортного спроса были разработаны сценарные варианты развития всей системы, каждый из которых был проверен с использованием прогнозной модели уральской столицы. На основе системы количественных показателей и индикаторов был выбран и уточнен оптимальный состав мероприятий. Их выполнение позволит повысить безопасность движения и расширить основные проблемные транспортные узлы уральского мегаполиса.

В мэрии подчеркивают, что разработка Комплексной схемы организации дорожного движения выполнена с учетом Генерального плана развития Екатеринбурга-2025 и проекта Генплана развития уральской столицы на период до 2035 года.

Кроме того, на этой неделе в Екатеринбурге подвели итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году и наметили планы на следующий. В 2020 году запланировано освоить в рамках реализации нацпроекта более 1 миллиарда 443 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, примерно две трети расходов покроется из федерального бюджета. Запланирован ремонт 16 объектов из числа автодорог общего пользования местного значения.

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В Екатеринбурге определили семь участков, где появятся новые знаки "Остановка запрещена"

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Теги: остановка запрещена, знаки, Екатеринбург



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