Мэрия Ялуторовска компенсирует моральный вред ребенку, "йорка" которого растерзала бездомная собака

Администрация Ялуторовска компенсирует моральный вред ребенку, йоркширского терьера которого растерзала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

3 марта во время прогулки 11-летней девочки с йоркширским терьером на него напала бездомная собака и разорвала. Девочка пережила сильный стресс. 16 сентября Ялуторовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с мэрии в пользу пострадавшей 30 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила коллег в силе.