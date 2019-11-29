15 Сентября 2020
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Общество В России
банкомат, карта, мошенник (2016) | Фото:vk.com

Метод игроков в наперстки: стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с банковскими картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек, пишет газета "Известия".

Чтобы создать условия для хищения средств, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии.

К одному из самых популярных методов относится мошенничество в очереди к банкомату. Так, клиент, который проводит операции в аппарате перед вашей очередью, якобы забывает достать свою карту.

Поскольку вы в этот момент уже подошли к банкомату, то автоматически ее вынимаете и возвращаете "забывшему". Затем аферист замечает, что с его карты якобы списали сумму в районе 5-15 тысяч рублей.

"Пострадавший" угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев. При этом в очереди обнаруживается свидетель, который готов подтвердить слова так называемой "жертвы".

Напомним, ранее в МВД России заявили о росте числа преступлений с использованием платежных карт.

Так, за первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне Екатерина Солоцинская, бывшая жена пресс-секретаря президента России, рассказала в Instagram о телефонных мошенниках, которые выманили деньги у ее родителей-пенсионеров. Самое обидное, пишет Солоцинская, что банк не предложил никакой помощи, жертвам самим приходится бороться за похищенные средства.

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Метод игроков в наперстки: стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами

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Теги: мошенничество, банковские карты, игра в наперстки



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