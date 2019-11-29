На Среднем Урале браконьер застрелил охотничьего инспектора при задержании

На Среднем Урале браконьер убил охотничьего инспектора. Преступника задержали.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 27 ноября. Браконьер засел в деревянном строении в лесу, что в 30 километрах от села Таборы, и выстрелил из ружья по одному из сотрудников, которые собирались его задержать. Инспектор погиб. После этого злоумышленник попытался выстрелить и в другого сотрудника контролирующего органа, но случилась осечка. Оставшийся в живых мужчина скрутил преступника.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении браконьера под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по поручению губернатора Евгения Куйвашева семье погибшего при исполнении служебных обязанностей государственного инспектора будет оказана вся необходимая помощь. Мужчине было 56 лет, у него остались жена и двое детей. Также область будет ходатайствовать о его посмертном представлении к государственной награде.