Итальянский язык могут включить в программу ЕГЭ

Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ хочет добиться включения итальянского языка в программу единого государственного экзамена.

Итальянский, как и французский, входит в тройку самых популярных изучаемых иностранных языков в РФ. Сегодня итальянский изучают около 14-15 тыс. школьников и студентов страны.

В настоящее время в рамках ЕГЭ можно английский, немецкий, французский, испанский и китайский, сообщают "Известия".

Тем временем, обсуждений насчет отмены ЕГЭ не ведется, но эксперты высказывают свои точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Авторитетная точки зрения высказываются, но каких-то обсуждений на этот счет нет", - сообщил он.

Напомним, как показал опрос, около 60% россиян считают, что единый госэкзамен не является объективным отражением знаний школьников. При этом 40% респондентов, опрошенных Общественной палатой России, считают, что ЕГЭ ведет к снижению качества образования.