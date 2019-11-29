Предложено продлить продажу российского вина до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли направила в кабмин, Минфин, Госдуму и Совфед письмо, в котором продлить продажу российского вина с 23 часов до полуночи.

Как считают в ассоциации, это будет способствовать продвижению отечественных напитков, а также снижению потребления суррогата. Норму о дополнительном часе продаж для напитков российского производства предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, сообщает ТАСС.

Ранее группа депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" направила предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии председателю комитета по экономической политике Сергею Жигареву.

Народные избранники предлагают снять все запреты на рекламу вина из российского винограда.

В настоящее время реклама алкоголя в стране запрещена, но российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время.

Кроме того, предложено размещать российское вино на лучших местах в магазинах.