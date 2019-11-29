В ФАС заявили о предстоящем росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба РФ ожидает роста цен на топливо.

В 2020 году оно станет дороже в рамках инфляции. В Фас сослались на статистику, согласно которой, динамика цен близка к темпам инфляции, однако есть как низкие периоды, так и высокие, сообщает ТАСС.

Ранее в Минэнерго сообщили, что цены на бензин на российских АЗС в 2020 году будут увеличиваться только в пределах инфляции, так как действует демпфирующий механизм. Там полагают, что правительством найдено универсальное средство, сдерживающее рост розничных цен на бензин в России.

По словам экспертов, такую меру скорее можно назвать популистской, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе она не может быть действенной.

С начала текущего года стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправках в среднем по России выросла менее чем на 1%. Сильнее подорожали АИ-95 и АИ-98.