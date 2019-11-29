15 Сентября 2020
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Экономика В России
цифровая экономика, доллар, криптовалюта, биткоин, валюта, евро (2018) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

В России хотят запретить биткоин

Центробанк и Росфинмониторинг готовят инициативу, которая запретит использование криптовалюты для оплаты покупок в России.

В Банке России сообщили, что криптовалюта не может быть законным платежным средством, в отличие от фиатной валюты. Регулятор готов поддержать запрет криптовалюты, если такое решение будет принято на законодательном уровне.

Каким будет наказание за использование криптовалюты в случае, если соответствующий закон все же появится, пока неизвестно, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, блокчейн, криптовалюты и ряд других инноваций, которые пока не разрешены законодательством, будут тестироваться на легальной основе в Москве, Калининградской и Калужских областях и в Пермском крае.

Эксперимент позволит ускорить вывод новых технологий на российский рынок.

Напомним, проект закона о "регуляторной песочнице" готовился к внесению в Госдуму в весеннюю сессию. Отмечалось, что закон даст разрешение применять компаниям криптовалюты и токены для привлечения капитала и покупки активов.

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В России хотят запретить биткоин

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Теги: биткоин, криптовалюта



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