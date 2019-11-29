15 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото

Бизнесмены сообщили об улучшении делового климата в России

59% представителей поколения предпринимателей, которые родились в период с 1957 по 1963 года считают, что по сравнению с 90-ми годами бизнес стало вести легче.

Таковы данные исследования аналитического центра НАФИ и PwC в России. Отмечается, что разные поколения по-разному оценивают риски, которым они подвергались или подвергаются в связи с профессиональной деятельностью. Старшее поколение главными рисками ведения бизнеса в 90-х называет убийство, физическое насилие, угроза безопасности семьи и близких. Молодое поколение видит основной риск в потере деловой репутации.

Большинство предпринимателей считают, что в ближайшие 30 лет последует улучшение процессов ведения бизнеса в России, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, малый и средний бизнес в России приблизился к состоянию стагнации.

Как говорится в исследовании Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research, индекс деловой активности малых и средних предприятий снизился с 52 до 50,9 пункта в первом и втором кварталах 2019 года.

При этом в сфере услуг произошел рост — с 50,8 до 52,9 пункта, а в производстве - самое существенное падение — с 53,9 до 49,4 пункта.

Эксперты считают, что причина в налоговой нагрузке на экономику в целом.

Индекс RSBI отражает настроения предпринимателей в торговле, производстве и сфере услуг.

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Бизнесмены сообщили об улучшении делового климата в России

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Теги: бизнес, предприниматели



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