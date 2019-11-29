15 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Роскосмос: зарплата Рогозина может быть выше, чем у главы NASA

Зарплата главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации.

Как сообщил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников, американское агентство занимается исключительно гражданской тематикой, тогда как Роскосмос - всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители. "От них зависит стратегический ядерный потенциал", - отметил Мельников, сообщает РИА "Новости".

В 2017 году преступник обстрелял квартиру Рогозина. Неизвестный выстрелил в окно квартиры, расположенной в элитном доме в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской. В результате инцидента разбилось стекло. Пострадавших нет. По факту хулиганства заведено уголовное дело.

Квартира площадью 346 кв. м, по окнам которой стрелял неизвестный, принадлежит, согласно декларации чиновника, пятерым совладельцам - это сам Дмитрий Рогозин, его супруга и дети.

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Роскосмос: зарплата Рогозина может быть выше, чем у главы NASA

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Теги: Роскосмос, Рогозин, NASA



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