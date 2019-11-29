15 Сентября 2020
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Экономика В России
(2018) | Фото:

Россияне перешли с вкладов на биржу

В России за последний год доля инвесторов, с суммой инвестиций около 100 тыс. руб. увеличилась вдвое — с 5 до 10%.

О росте притока клиентов сообщают крупнейшие брокеры страны. Это произошло из-за того, что россиян не устраивают низкие ставки по банковским вкладам. По словам инверсоров, ближайшие годы численность инвесторов с небольшими накоплениями будет удваиваться ежегодно.

По некоторым данным, в ближайшие годы число инвесторов может возрасти до 7-10 млн человек, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, среди тех россиян, что имеют банковские вклады, средний размер депозита составляет 200 тыс. руб. Таковы данные исследования. В целом за 12 последних месяцев объем вкладов физлиц в России вырос на 9% (2,4 трлн руб.).

Авторы исследования отмечают, что средний размер депозита россиянина очень сильно разнится от региона к региону, разница иногда составляет 100 раз.

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Россияне перешли с вкладов на биржу

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Теги: инвестиции, вклады



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