Стало известно, у какого актера "Звездных войн" украли экземпляр сценария последнего эпизода

Недавно создатели последнего эпизода "Звездных войн" были шокированы, как и поклонники саги: на eBay появился оригинал сценария фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Режиссер Дж.Дж. Абрамс сказал Entertainment Weekly, что некий актер оставил свой экземпляр сценария на кровати, а уборщица украла его и передала продавцам. Тогда компании повезло – сотрудник студии Disney заметил лот и выкупил его, таким образом утечки удалось избежать.

И вот стало известно, кто чуть не поставил проект на грань провала. Это актер Джон Бойега, который исполняет во франшизе роль Финна. В программе "Доброе утро, Америка" он взял на себя вину. По словам актера, он устроил вечеринку и оставил сценарий на кровати. Теперь уже точно не известно – украл ли текст кто-то из друзей Бойеги или уборщица на утро после гулянки наткнулась на интересное чтиво.

Премьера последнего эпизода "Звездных войн" состоится в России 19 декабря.