В Новом Уренгое эвакуировали ТЦ

В Новом Уренгое эвакуировали посетителей и работников ТЦ "Солнечный". Информация об этом опубликована в группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, что у здания ТЦ стоит толпа людей, а также пожарные автомобили. В комментариях подписчики группы заявили, что пожарные проводили плановые учения.

Информацию в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу подтвердили и пояснили, что в учениях по плановой эвакуации персонала и посетителей принимали участие экстренные службы города.