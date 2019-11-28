14 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России Москва
(2017) | Фото:

От мэрии Кемерово потребовали продать на аукционе "золотую" елку, купленную за 18 миллионов

Скандал вокруг городской елки в Кемерово за 18 млн руб. набирает обороты. После того, как покупку городской администрации прокомментировал Иван Ургант на Первом канале, мэру города Илье Середюку пришлось оправдываться, правда, вышло как-то не очень (он даже почти повторил слова Урганта по поводу расценок на искусственное дерево).
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И вот теперь отдельные представители общественности требуют продать елку на аукционе и вернуть деньги в бюджет. "Скандал с покупкой мэрией Кемерово новогодней елки за 18 миллионов рублей стал всероссийским. Люди - и не только в Кемерово - возмущены подобными тратами, ведь Кузбасс регион не самый богатый, здесь много социальных проблем. Партия Коммунисты России призывает мэрию Кемерово исправить совершенную ошибку - продать эту "золотую" елку с торгов или с аукциона какому-нибудь частному лицу или крупнейшему предприятию, а полученные средства направить на социальные нужды, например, на новогодние подарки детям из малообеспеченных семей или на подарки больным ребятишкам, на решение других острых проблем города. Богачей сейчас много, да и елка приобрела большую и скандальную известность, покупатели найдутся! А в Кемерово можно установить обычную скромную елочку!" – говорится в обращении председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

Напомним, в передаче "Вечерний Ургант" было отмечено, что кемеровская елка обошлась в три раза дороже главной елки страны – кремлевской. Ургант вспомнил "старинную кемеровскую поговорку: "Восемнадцать миллионов – это же не тридцать миллионов". "Спил в Кемеровской области делается по особой технологии. Сначала спил, потом несколько распилов. Потом снова спил, потом большой распил, а потом лесники идут в лес, находят елку и рубят ее уже топором", - отметил ведущий.

Иван Ургант|Фото: Первый канал/Вечерний Ургант

Мэр Кемерово объяснил, что городу нужна технологичная елка. Старая, мол, постоянно ломается, на ее ремонт тратится по 500 тыс. руб. "Например, на сайте производителя… есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов, есть и более дешевые варианты… Но мы решили: раз мы идем вперед, раз мы приобретаем елку как минимум на 10 - 15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории… Стоимость елки (для Кемерово – ред.) составила 17 миллионов 900 тысяч рублей", – уточнил мэр, добавив, что Красноярск в прошлом году купил себе ель за 50 миллионов рублей.

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От мэрии Кемерово потребовали продать на аукционе "золотую" елку, купленную за 18 миллионов

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Теги: кемерово, елка, аукцион, вечерний ургант



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