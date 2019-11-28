В аэропорту Челябинска задержали женщину за курение в самолете

Жительницу Магнитогорска привлекли к административной ответственности за курение в самолете.

Инцидент произошел 27 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету рейса "Сочи – Челябинск" требуется наряд полиции.

На борту самолета сработал датчик задымления. Установлено, что 29-летняя жительница Магнитогорска курила в туалетной комнате самолета во время полета.

Пассажирку доставили в дежурную часть, где она была привлечена к административной ответственности.