S7 построит в Подмосковье завод по производству легких самолетов

S7 Group в 2020 году начнет строительство завода по производству легких самолетов в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров и совладельца компании Владислава Филева.

"Сейчас мы занимаемся инфраструктурой, в следующем году начнем строить сам завод, у нас уже есть проектная документация", - сказал он.

По словам Филева, какой именно самолет будет выпускаться на этом заводе, пока не решено: это может быть или ранее заявленный проект сверхлегкого бизнес-джета Victory или же другой региональный самолет.

"На самом деле, идет дискуссия, сейчас говорить об этом рано. Фактически завод, который мы разработали, будет использовать одни и те же технологии для обоих самолетов. И оба проекта мы делали совместно с СибНИА. Поэтому с этой точки зрения по обоим проектам мы находимся примерно в одной точке, технологически мы готовы начинать", - сказал он.