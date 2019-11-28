Власти Москвы отсудили у скульптора Церетели почти 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента городского имущества взыскал с известного скульптора и художника Зураба Церетели почти 29 миллионов рублей неустойки.

Спор возник из-за долга Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июле московский департамент городского имущества подал в суд на Церетели. Изначально столичные власти намерены были взыскать со скульптора более 55 млн рублей.