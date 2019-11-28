Twitter отложит удаление неактивных аккаунтов из-за ситуации со страницами умерших

Компания Twitter заявила об отсрочке начала процесса по удалению неактивных аккаунтов. Ранее планировалось запустить его 12 декабря. Новая дата не сообщается, известно лишь, что о планах по работе с неактивным аккаунтами руководство соцсети сообщит в ближайшие месяцы.

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Острым вопросом стали учетные записи погибших пользователей. Они могут быть неактивны больше шести месяцев, но есть ли у администрации право распоряжаться ими? Тема вызвала жесткую полемику в сети.

"Это была ошибка с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не решим возникшие проблемы", - сообщили в Twitter.

Ранее The Verge сообщил, что пользователи Twitter, не заходившие в аккаунт более полугода, начали получать электронные письма с призывом зайти на свою страницу до 11 декабря, иначе запись будет удалена, а никнейм пользователя смогут занять другие люди.