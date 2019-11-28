Россияне "добьют" новогодние каникулы отпуском - опрос

Каждый седьмой сотрудник возьмет несколько дней в декабре или январе, чтобы продлить новогодние каникулы. Таковы данные исследования сервиса Superjob, который выяснил отпускные планы представителей экономически активного населения в преддверии новогодних каникул. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

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15% сотрудников отечественных компаний продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами: 8% планируют взять несколько дней в декабре до 31-го включительно, 7% — с 9 января. Две трети трудоустроенных граждан не будут удлинять новогодние каникулы отпусками и отгулами: "В январе брать отпуск невыгодно по деньгам!". 18% пока не решили.

Больше всего респондентов, которые планируют увеличение количества дней отдыха, — среди сотрудников в возрасте до 34 лет (17%).