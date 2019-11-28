93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Елизавета II Анна Винтур (2018) | Фото:twitter.com/RoyalFamily

93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

Британские СМИ вновь отправляют "на покой" 93-летнюю королевы Елизавету II. Якобы она рассматривает вопрос передачи трона сыну в течение ближайших 18 месяцев. Правда, речь не идет об отречении от престола – принц Чарльз Уэльский при здравствующей матери может быть регентом. Для этого, возможно, придется менять закон.
Читайте также:

Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы – возраст и усталость. "Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет быть уверенной, что когда придет время, переход короны будет беспроблемным", - говорит один из инсайдеров.

Елизавета II принц Чарльз принц Георг принц Уильям|Фото:dailymail.uk.com

Елизавета II и ее наследники: сын Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж

The Sun пишет, что королева подумывает об уходе на покой в возрасте 95 лет. На сегодня она является самым долго правящим монархом в истории. Согласно действующим правилам, Елизавета II не может отойти от дел, не отрекаясь от короны. Впрочем, в последнее время многие королевские законы были отменены или переписаны, так что вряд ли это обстоятельство станет помехой.

71-летний Чарльз, кстати, тоже рекордсмен – он самый долго ждущий своего престола наследник. Периодически даже появляются слухи, что королева может передать престол не сыну, а внуку (поскольку Чарльз уже слишком стар). Принц Уильям, старший сын принца Уэльского, гораздо популярнее своего отца и не менее деятелен, также британцам нравится его жена Кейт Миддлтон, которая когда-нибудь станет принцессой-консортом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета ii, отречение от престола, британская королевская семья, принц чарльз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2019 11:44 Мск Меган Маркл расплакалась во время интервью, рассказывая о тяжелой жизни принцессы
Ранее 10.10.2019 13:24 Мск Принц Гарри и Меган Маркл хотят переехать в Канаду – британцы затравили

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети