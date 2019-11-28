93-летняя королева Елизавета II подумывает об отречении от престола

Британские СМИ вновь отправляют "на покой" 93-летнюю королевы Елизавету II. Якобы она рассматривает вопрос передачи трона сыну в течение ближайших 18 месяцев. Правда, речь не идет об отречении от престола – принц Чарльз Уэльский при здравствующей матери может быть регентом. Для этого, возможно, придется менять закон.

Источники UK Express сообщают, что причина передачи трона та же самая, по которой от дел отошел 96-летний супруг королевы – возраст и усталость. "Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет быть уверенной, что когда придет время, переход короны будет беспроблемным", - говорит один из инсайдеров.

Елизавета II и ее наследники: сын Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж

The Sun пишет, что королева подумывает об уходе на покой в возрасте 95 лет. На сегодня она является самым долго правящим монархом в истории. Согласно действующим правилам, Елизавета II не может отойти от дел, не отрекаясь от короны. Впрочем, в последнее время многие королевские законы были отменены или переписаны, так что вряд ли это обстоятельство станет помехой.

71-летний Чарльз, кстати, тоже рекордсмен – он самый долго ждущий своего престола наследник. Периодически даже появляются слухи, что королева может передать престол не сыну, а внуку (поскольку Чарльз уже слишком стар). Принц Уильям, старший сын принца Уэльского, гораздо популярнее своего отца и не менее деятелен, также британцам нравится его жена Кейт Миддлтон, которая когда-нибудь станет принцессой-консортом.