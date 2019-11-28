В Дагестане пересекли деятельность ОПГ "Шараповские", члены которой причастны к теракту в Махачкале

В Дагестане задержаны члены организованной преступной группы "Шараповские", сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В группировку входило более 250 человек. Среди участников ОПГ - действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

Кроме того, по данным ФСБ, члены ОПГ причастны к теракту в Махачкале в 1998 году. Погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

4 сентября 1998 года на улице Пархоменко группа террористов припарковала микроавтобус "УАЗ" со взрывным устройством напротив дома мэра Махачкалы Саида Амирова. Было полностью разрушено 29 жилых домов. Дом Амирова остался целым, его хозяин также не пострадал. В России был объявлен трехдневный общенациональный траур.

По обвинению в причастности к теракту было арестовано шесть человек. Организаторами теракта оказались подполковник милиции Зубайру Муртузалиев, руководитель Буйнакского районного отделения Пенсионного фонда России Тимурлан Алиев, директор Каспийского хлебозавода Магомед Мухтаров и его заместитель Магомед Ханов. По их заказу сотрудник тюменского отряда милиции особого назначения Виктор Мезенцев изготовил и установил взрывное устройство. Взрыв по команде с пульта дистанционного управления осуществил другой участник теракта - Исмаил Исмаилов.

10 апреля 2000 года Верховный Суд Дагестана приговорил Муртузалиева и Алиева к пожизненному лишению свободы, Мезенцева - к 25 годам лишения свободы, Исмаилова - к 22, а двух других соучастников теракта - к 14 и 4 годам. Арестованные позднее Мухтаров и Ханов также были приговорены к пожизненному лишению свободы.