14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жительница Челябинска уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

В Свердловской области ищут пропавшую жительницу Челябинска. Она отправилась в командировку и исчезла.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскивается 34-летняя Надежда Колбина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 24 ноября.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета: коричневая куртка, светло-синие джинсы, черные сапоги, белая шапка и белый шарф. С собой у нее была черная спортивная сумка с красной надписью.

Надежда Колбина(2019)|Фото: vk.com/ЧП Нижний Тагил

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Колбиной, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), либо на линию 112.

По данным родственников женщины, она отправилась в командировку из Челябинска в Нижний Тагил, а затем неожиданно перестала выходить на связь.

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Жительница Челябинска уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

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Теги: Челябинск, Нижний Тагил, розыск



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Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2019 08:23 Мск Найдена жительница Челябинска, которая уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

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