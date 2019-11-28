14 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

"Такой формат будем повторять". Вадим Шумков в прямом эфире ответил на вопросы жителей области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил на вопросы зауральцев в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Новый для региона формат общения позволяет жителям области напрямую обратиться к главе региона без посредников. Это помогает выявить "проблемные точки" и повысить эффективность коммуникации граждан и представителей власти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Вадим Шумков отвечал около 80 минут на вопросы жителей области: благоустройство, тарифы на ЖКУ, ремонт домов и дворов, качество медицинских и образовательных услуг, работы органов местного самоуправления, меры поддержки молодых семей и начинающих фермеров, вопросы экологии.

При подготовке прямого эфира главе региона поступило более 3000 обращений. 75% из них относились к компетенции глав городов, районов и сельских поселений. Это говорит о не всегда эффективной коммуникации между населением и муниципальными органами власти. В связи с этим Шумков поручил главам и региональным ведомствам разобраться и подготовить ответы на все поступившие вопросы.

На все обращения жителей будут даны ответы. В том числе, губернатор подведет итоги работы по поступившим вопросам на следующей онлайн-трансляции. Их планируется проводить на постоянной основе.

"Такой формат будем повторять, вопросы будем собирать. Спасибо вам за доверие, оно дорогого стоит", - обратился Вадим Шумков к жителям региона в завершение эфира.

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"Такой формат будем повторять". Вадим Шумков в прямом эфире ответил на вопросы жителей области

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Теги: Вадим Шумков, прямой эфир, благоустройство, экология, ЖКУ,



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