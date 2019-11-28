14 Сентября 2020
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Владивосток: ветер повалил новогоднюю ель (2009) | Фото: primamedia.ru

Другие и подороже берут: мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели для центральной площади города почти за 18 млн руб. По словам Ильи Середюка, такая высокая стоимость искусственного дерева объясняется его "абсолютной технологичностью".
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"Почему мы приняли решение в текущем году поставить новую елку? Разговоры мы вели в течение нескольких лет, и вызваны они были тем, что старая ель, монтируемая 11 лет подряд, во-первых, … морально устарела, во-вторых, с каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, …30% ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тысяч рублей", – цитирует градоначальника РИА Новости.

"Город обновляется…. Появляются новые парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады… Мы стояли перед выбором: либо собирать старую ель, имея те недостатки…, либо приобретать новую, которая бы имела новые технологические возможности. Мы учитывали при приобретении, что она имеет более высокое технологическое оборудование. Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, там можно … узоры", – пояснил Середюк.

По словам главы города, елка, купленная для Кемерово – не самая дорогая. "Например, на сайте производителя… есть елка и за 29 миллионов рублей, и за 35 миллионов, есть и более дешевые варианты… Но мы решили: раз мы идем вперед, раз мы приобретаем елку как минимум на 10 - 15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории… Стоимость елки (для Кемерово – ред.) составила 17 миллионов 900 тысяч рублей", – уточнил мэр, добавив, что Красноярск в прошлом году купил себе ель за 50 миллионов рублей.

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Другие и подороже берут: мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн

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Теги: кемерово, новогодняя ель, роскошь



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