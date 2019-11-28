14 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале будут судить водителя за ДТП, в котором погиб владелец компании "Руслада"

На Южном Урале будут судить водителя за ДТП, в котором погиб владелец кондитерской компании "Руслада" Алишах Сулейманов.

Напомним, авария произошла днем 15 октября на 24 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск в Пластовском районе. 42-летний водитель за рулем Тойота Ленд Крузер-200 неправильно выбрал безопасную скорость во время дождя, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 59-летний пассажир Тойоты от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю было назначено амбулаторное лечение.

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в связи с характеристикой личности обвиняемого, признанием им вины в совершенном преступлении и полным раскаянием в содеянном ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Пластовский городской суд.

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На Южном Урале будут судить водителя за ДТП, в котором погиб владелец компании "Руслада"

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Теги: ДТП, Руслада, суд, водитель,



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