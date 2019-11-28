На Среднем Урале спасли детей, которых унесло на оторвавшейся льдине

В Свердловской области спасли юных рыбаков. Их унесло на оторвавшейся льдине.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в среду вечером поступил сигнал, что на Рефтинском водохранилище на льдине оторвались два рыбака. Ее прибило к острову на акватории водохранилища на расстоянии 500 метров от берега. После этого любители рыбалки вышли на остров и стали ждать помощи.

Прибывшие на место специалисты приняли решение направить к острову надувную лодку, а сама спасательная операция длилась менее часа. Пострадавшими оказались два подростка, которых передали для осмотра бригаде "скорой помощи". Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

В МЧС напомнили уральцам, и особенно рыбакам, что выход на неокрепший лед водоемов может быть смертельно опасен.