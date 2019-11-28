СМИ: элитных машин в России всё больше, а налогов с них платится всё меньше

В России на налоговом учете резко сократилось количество элитных автомобилей – стоимостью более 10 млн руб. таковы данные исследования "Финэкспертизы", на которые ссылается РБК. В 2015-2017 годах таких машин становилось все больше, а с 2018 года их количество сократилось на 26,5% (с 2927 до 2162 штук).

Как полагают авторы исследования, такая статистика вряд ли объясняется тем, что машины были утрачены в результате ДТП или проданы за рубеж. Существует несколько возможных причин, как владельцам элитных автомобилей удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, заключают эксперты. Во-первых, они могли воспользоваться льготами, которые представляют некоторые регионы. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.

Во-вторых, часть машин могла быть перерегистрирована на юридическое лицо. Статистика показывает, что в собственности организаций в 2018 году элитных машин стало больше на 334 штуки по сравнению с годом ранее, отмечается в исследовании.

Еще одним объяснением может служить тот факт, что Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3. Если в 2017 году в перечне было 165 моделей, то годом позже их осталось 153. Кроме того, одна и та же машина в течение года, в случае ее перерегистрации с физического лица на юридическое или наоборот, может быть учтена в базах ФНС дважды.

Эксперты также отметили, что хотя число автомобилей класса люкс (стоимостью дороже 3 млн руб.) с 2015 по 2018 год практически удвоилось, средний размер налога на них неуклонно снижался. Например, средние начисления по транспортному налогу в сегменте машин от 5 млн до 10 млн руб. снизились на 33%. Как отмечает "Финэкспертиза", невозможно объяснить, почему автомобилей стало больше на 54%, а налоговые начисления выросли на 6,7%.

Эксперты также выяснили, что более половины от общего количества элитных автомобилей зарегистрированы в Москве. Есть в России и регионы, в которых машин стоимостью дороже 10 млн руб. по документам нет. Это Бурятия, Тыва, Смоленская и Курганская области, а также Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.