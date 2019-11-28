В Копейске не будут закрывать единственный в городе спорткомплекс с бассейном

Руководство Копейского машиностроительного завода не будет с 1 декабря закрывать спортивно-оздоровительный комплекс "Здоровье".

Напомним, 25 ноября арендаторам объявили о закрытии спорткомплекса с 1 декабря из-за нерентабельности здания. Для Копейска это крупнейший спортивный центр, где занимаются дети и взрослые. Здесь располагается бассейн, тренажерный зал, организовано несколько секций. Жители города выступили против закрытия СОКа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, в ходе телефонного разговора главы города Андрея Фалейчика и генерального директора ОАО "КМЗ" Виктора Семенова была достигнута договоренность о незакрытии СОКа с 1 декабря 2019 года.

"Дополнительно прорабатываются варианты о продолжении деятельности спортивно-оздоровительного комплекса с участием города при условии сохранения всех действующих секций. Ситуация находится на постоянном контроле главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика", - подчеркнули в мэрии.

Накануне в городе прошла встреча руководства и собственника завода им. Кирова с представителями родителей и тренеров, где была достигнута договоренность, что спорткомплекс продолжает работать в прежнем режиме.

"Скуров Анатолий Георгиевич нас внимательно выслушал и предложил совместно развивать работу спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье". Возможно даже с разумным дополнением секций и привлечением новых интересных тренеров,", - сообщил руководитель совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев.