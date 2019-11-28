14 Сентября 2020
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Взрыв и пожар на пивоварне в Пятигорске: один человек погиб

На частной пивоварне в Пятигорске произошел взрыв, погиб один человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Ставрополью.

ЧП произошло около семи часов утра 28 ноября на улице Маршала Жукова поселка Новый.

На территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" произошел взрыв, после которого начался пожар на площади 20 кв. метров.

В МЧС уточнили, что взрыв произошел при нарушении технологического процесса. В результате частично разрушена хозяйственная постройка.

В октябре в Ноябрьске в котельной одного из магазинов произошел взрыв газа. Никто не пострадал, весь персонал был на улице.

Пожара не было. Площадь котельной – 24 "квадрата", она принадлежит одному из строительных магазинов города.

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Взрыв и пожар на пивоварне в Пятигорске: один человек погиб

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Теги: взрыв, пивоварня, пятигорск



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