14 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Бюджет Екатеринбурга будет скорректирован по решению городских депутатов

Сегодня, 28 ноября, постоянная комиссия Екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике приняла решение внести вопрос об изменении бюджета муниципалитета на 2019 год на очередное заседание парламента. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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За данное решение проголосовали все члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Корректировки в бюджет Екатеринбурга на текущий год планируется рассмотреть на заседании гордумы 3 декабря.

Как подчеркивают в мэрии, бюджет города традиционно сохраняет свою социальную направленность. Как ранее отмечал в ходе рабочих встреч с депутатами глава Екатеринбурга Александр Высокинский, при планировании главного финансового документа администрация сделала основной упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств. В частности, бюджет предусматривает обеспечение гарантий в сфере образования, медицинской помощи, масштабное строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, а также развитие объектов улично-дорожной сети.

Напомним, ранее Александр Высокинский рассказал о ходе подготовки бюджета уральской столицы на 2020 год. Отвечая на вопрос о "жарких спорах в стенах Екатеринбургской городской думы по проекту бюджета", градоначальник подчеркнул, что дискуссии – это демократический процесс, призванный учесть позиции всех сторон в интересах жителей уральской столицы.

Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

"Для избранников VII созыва это, по сути, первое принятие бюджета, в прошлом году параметры финансового документа готовили их предшественники, и жаркие дебаты нынешнего сезона – это абсолютно нормальная тенденция. Депутаты вникают в каждую строчку, мы вместе обсуждаем целевые программы, доходы и расходы с точки зрения обоснования тех или иных бюджетных подходов. Естественно, появляется много вопросов. Пугаться дискуссий на думе не нужно – это демократический процесс, в ходе которого мы доказываем свою точку зрения и убеждаем народных избранников. А они, в свою очередь, вносят важные и полезные поправки", - отмечал Высокинский.

Глава Екатеринбурга отдельно подчеркнул, что бюджет уральской столицы на 2020 год является социально ориентированным: почти 70% расходов из запланированных 49 миллиардов рублей будут направлены непосредственно на развитие и поддержание социальной сферы.

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Бюджет Екатеринбурга будет скорректирован по решению городских депутатов

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Теги: бюджет, изменения, депутаты, Екатеринбург



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