Компания-перевозчик назвала виновного в аварии с россиянами в Доминикане

Доминиканская транспортная компания Monumental заявила, что в аварии, в которой пострадали российские туристы, виноват водитель грузовика.

В компании сообщили, что перевозивший россиян автобус был полностью технически исправен и соответствовал всем стандартам безопасности, а водитель прошел необходимое обучение.

Между тем, заявили в Monumental, грузовик "двигался беспорядочно", меняя полосы движения.

В компании подчеркнули, что пассажиры автобуса могут подтвердить эту информацию, пишет Regnum.

Напомним, автобус, в котором находились 60 российских туристов, столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт. Погибших нет, однако пострадавшие - их 27 - получили различные травмы. Сообщалось, что все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, еще у 21 россиянина зафиксированы травмы средней степени тяжести,