14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура проверит состояние больниц в свердловских городах: виновных накажут

Прокуратура Свердловской области организовала проверку учреждений здравоохранения региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно о многочисленных нарушениях при эксплуатации зданий больниц, расположенных в городах Верхняя Салда, Ирбит, Красноуфимск, Нижний Тагил и Краснотурьинск, а также в поселке Зюзельский и селе Кишкинское.

Прокуроры намерены дать правовую оценку материально-техническому обеспечению организаций, соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансов, выделенных на эксплуатацию зданий. Также будет проверено санитарно-гигиеническое и техническое состояние зданий медучреждений и соблюдение там норм противопожарной безопасности.

Как добавили в ведомстве, по итогам проверки будет поставлен вопрос об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года тагильская медицина попала на особый контроль губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева после массового увольнения врачей-хирургов.

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Прокуратура проверит состояние больниц в свердловских городах: виновных накажут

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Теги: прокуратура, больницы, проверки



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