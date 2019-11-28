Франция готова обсудить предложение России о моратории на РСМД в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

В сентябре Владимир Путин направил в ряд государств, включая членов НАТО, письмо с этим предложением. Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что предложение российского лидера "не встретило понимания", сообщает Regnum.

Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung, следует, что еще 23 октября Макрон направил Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж "считает предложение Москвы заслуживающим тщательного рассмотрения".

Ранее в ходе оглашения послания Федеральному Собранию Путин заявлял, что в случае размещения США ракет в Европе Россия будет вынуждена принять зеркальные меры. Он отметил, что у некоторых классов ракет средней и малой дальности подлетное время до Москвы составит до 10-12 минут.

Глава государства особо подчеркнул, что Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе. Но, как отметил президент, если США сделают этот шаг, то такими своими действиями американская сторона обострит ситуацию, создав угрозу безопасности РФ.

Кроме того, Минск совместно с Москвой будет думать над ответными мерами в случае размещения новых американских ракет в Европе, так заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.