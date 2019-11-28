14 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2019) | Фото: Накануне.RU

16 человек претендуют на пост главного архитектора Челябинска

16 человек подали заявки на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в начале ноября мэрия объявила конкурс на пост главного архитектора. Документы от претендентов принимали до 27 ноября. Было подано 16 заявок, из них 11 из Челябинска, три из Екатеринбурга и по одной заявке из Озерска и Санкт-Петербурга.

29 ноября комиссия рассмотрит документы на соответствие конкурсной документации и по результатам оформит итоговый протокол со списком допущенных к очному собеседованию.

3 декабря пройдут индивидуальные собеседования, по результатам которых будет определен победитель.

Добавим, что в настоящий момент должность главного архитектора Челябинска занимает Николай Ющенко.

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16 человек претендуют на пост главного архитектора Челябинска

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Теги: конкурс, администрация Челябинска, главный архитектор,



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