14 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

Семь россиян, пострадавших в автоаварии в Доминикане, вылетели в Москву

Семь туристов из России, которые попали в автоаварию в Доминиканской Республике, вылетели в Москву.

Еще пятеро россиян готовятся к возвращению. Они ожидают организации туроператором вылета в Россию.

Тем временем, все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. Шестеро из них - в тяжелом состоянии, еще у 21 россиянина зафиксированы травмы средней степени тяжести, сообщает ТАСС.

Напомним, автобус, в котором находились 60 российских туристов, столкнулся с грузовиком. Погибших нет, однако пострадавшие получили различные травмы. Известно, что автобус направлялся в аэропорт.

Напомним, в Оренбургской области жертвами страшной аварии с участием микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек, среди них - один ребенок.

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Семь россиян, пострадавших в автоаварии в Доминикане, вылетели в Москву

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Теги: Доминикана, ДТП, автобус



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