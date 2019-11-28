Появились фото новых плацкартных вагонов

В интернете появились варианты интерьера новых плацкартных вагонов.

В первом варианте есть перегородки, столики и шкафы.

В двух других вариантах все полки идут вдоль вагона, что дает каждому пассажиру индивидуальное место. При этом предполагаемое место длиннее, чем в существующих плацкартных вагонах.

В третьем варианте места расположены "елочкой", что позволило удлинить пассажирское место и создать больше личного пространства.

Новые варианты позволят избавиться от проблемы "торчащих ног", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки.

В марте поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. Состав убыл с вокзала Ростов-Главный. Пункт прибытия - Москва. При разработке нового дизайна вагонов учитывались основные пожелания и замечания пассажиров.