14 Сентября 2020
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календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

Последняя рабочая неделя в уходящем году будет двухдневной

Последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной.

Как сообщает Роструд, новогодние каникулы начнутся 1 января. Соответственно, последняя рабочая неделя уходящего года будет двухдневной.

Выходить на работу россиянам нужно будет в четверг, 9 января. Соответственно, первая рабочая неделя так же будет двухдневной, сообщает ТАСС.  

Ранее стало известно, когда россиянам лучше всего покупать новогодние подарки.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв советует с этим не спешить и не бояться предновогоднего роста цен. "Из-за медленного роста доходов населения продавцы будут всеми способами заманивать покупателей, им придётся жёстко конкурировать за наши деньги", — сказал эксперт.

Пушкарёв уверен, что в конце декабря можно ждать "настоящий ценопад". Как отмечает аналитик, многие партии товара под новогодний бум продаж уже заказаны или закуплены торговыми сетями по существующим сегодня ценам, а в последний момент будут закупать только свежайшие новинки, сообщает "Российская газета".  

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Последняя рабочая неделя в уходящем году будет двухдневной

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Теги: работа, отдых, Новый год



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