Заслуженные награды нашли своих победителей

15 ноября в Екатеринбурге ЦК "Урал" собрал всех лучших работников сельхозпредприятий Свердловской области. Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства, проводится ежегодно и подводит итоги очередного прошедшего сельскохозяйственного года. За высокие результаты аграриев поблагодарил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Заслуженные награды получили хозяйства, показавшие наилучшие результаты. Торжественное награждение стало уже традицией, без которой не обходится празднование Дня работника сельского хозяйства.

Официальный дилер Ростсельмаш – компания Тюменьагромаш наградил победителей в номинации "Лучший партнер" и "Лучший инженер года".

Аграрии Свердловской области с брендом Ростсельмаш сотрудничают давно. Сельхозпредприятия области хорошо знают и ценят поставщика качественной сельхозтехники за надежность и выполнение всех обязательств. Так, лучшим партнером компании среди сельскохозяйственных предприятий в прошедшем сельскохозяйственном сезоне признан СПК "Птицесовхоз "Скатинский" (Камышловский район). В течение года предприятие приобрело три единицы техники: зерноуборочный комбайн VECTOR 410, кормоуборочный комбайн RSM 1401 и трактор RSM 2375. Здесь же, в СПК "Птицесовхоз "Скатинский", работает и лучший инженер года — Александр Акулов. Стоит отметить, что почетное звание он получает уже во второй раз.

"С машинами этого производителя мы работаем с 2004 года, — рассказывает Александр Акулов. — Техника достойная, максимально адаптированная для наших условий. За все время сотрудничества у нас сложились замечательные отношения, ни по поставкам, ни по сервису претензий нет".



Александр Акулов, победитель в номинации "Лучший инженер года"

На районных мероприятиях были вручены сертификаты и денежные премии победителям в номинации "Лучший механизатор года". Так, на зерноуборочном комбайне ACROS победил Александр Ровнушкин, механизатор ИП Кузнецов Петр Афонасьевич. За уборочную кампанию он намолотил 3870 тонн зерна. На втором месте – Мансав Минкаев, механизатор ЗАО АПК "Белореченский", с результатом 3057 тонн. Третье место занял Вячеслав Парубов, механизатор ИП Жигалов А.В., его результат — 2597 тонн.

На зерноуборочном комбайне VECTOR лучшими признаны Александр Львов, механизатор ЗАО "Талицкое" (намолот 2083 тонны), Максим Тимофеев из ООО "Новопышминское" (1931 тонна) и Фариджан Жакимжанович, механизатор ИП Жигалов А.В. (1901 тонна).

На кормоуборочном комбайне DON 680М награждены Рахматулло Дусматов, механизатор ООО "Русь Великая". Он заготовил 24 643 тонны зеленой массы. Тройку победителей замыкают Евгений Койнов, СПК "Заря" (19 701 тонна), и Валерий Дубовкин, механизатор Совхоза "Знаменский" (19 111 тонн кормов).

На кормоуборочном комбайне RSM 1401 победителями стали Сергей Маслаков, механизатор СПК "Труд" (26 908 тонн зеленой массы), Сергей Емельянов, механизатор ООО НП "Искра" (22 746 тонн), и механизатор АО Совхоз "Знаменский" Сергей Софьин (19 664 тонны).



Победители в номинации "Лучший механизатор года"

Высокие результаты сельхозпредприятий ко многому обязывают, считают специалисты компании "Тюменьагромаш". Поэтому предприятие готово в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы аграрии были обеспечены отличной техникой, а качество ее сервисного обслуживания и ремонта соответствовали требованиям руководителей, инженеров и механизаторов.