14 Сентября 2020
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самолёт а-320 airbus авиакомпания аэрофлот (2016) | Фото: Накануне.ru

"Аэрофлот" не пустил на борт самолета члена Общественной палаты РФ из-за слишком длинной рыбы

"Аэрофлот" не пустил на борт самолета члена Общественной палаты России Андрея Максимова с соленой архангельской рыбой, которую тот планировал привезти в качестве гостинца близким, сообщает Life

Сотрудники компании при посадке на рейс Архангельск - Москва обратили внимание на то, что горбуша не подходит по размерам под ручную кладь — из-за длинных плавников и хвоста. По словам Максимова, рыба была весом около четырех килограммов и 58 см в длину, и если согнуть хвост, то тушка помещалась в рамку ручной клади, но, если растянуть в длину, уже превышала норму. В результате горбушу в самолет не пропустили.

"Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал, я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания "Аэрофлот" не лишит меня за этот комментарий накопленных миль", - приводит издание слова Максимова.

Ранее широкий общественный резонанс вызвала история толстого кота по кличке Виктор. "Аэрофлот" не пустил его на воздушное судно. Хозяин питомца решил обманным путем пронести его на лайнер, подменил животное во время измерений, после чего перевез своего кота и рассказал об этом инциденте в соцсетях. За обман "Аэрофлот" аннулировал бонусный счет хозяина Виктора.

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"Аэрофлот" не пустил на борт самолета члена Общественной палаты РФ из-за слишком длинной рыбы

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Теги: самолет, Аэрофлот, рыба



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